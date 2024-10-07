Зеленский заявил о совершенствовании «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что его «план победы» сначала представят всем партнерам страны, усовершенствуют, а потом уже обнародуют.

«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий», — заявил он.

По его словам, перспектива должна быть понятна для каждого в стране.

Зеленский ранее заявил, что начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина находятся в Вашингтоне для обсуждения деталей «плана победы» с партнерами Киева.

До этого сообщалось, что «план победы», который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее в Совфеде назвали условие для начала переговоров с Украиной.