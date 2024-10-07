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Лавров рассказал главам МИД СНГ о позиции России по Украине

Лавров рассказал главам МИД СНГ о позиции РФ по Украине и Ближнему Востоку

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал партнеров по Союзу независимых государств (СНГ) о подходах РФ по актуальным международным и региональным темам. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Лавров подробно проинформировал партнеров о подходах России по актуальным международным и региональным темам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, украинский кризис», — говорится в тексте.

Также Лавров отметил, что отношения России со странами СНГ развиваются устойчиво, санкции со стороны США им не угрожают. Он раскритиковал «так называемые вторичные, третичные и прочие незаконные санкции», вводимые США и их союзниками и заявил, что в России и СНГ знают, как противодействовать «этой преступной, по сути дела, рейдерской деятельности».

Заседание СМИД СНГ прошло в Москве, в нем приняли участие представители России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии, Туркмении и Узбекистана.

Ранее в СНГ определились с датой следующего заседания Совета министров иностранных дел.

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