Ушаков анонсировал встречи Путина с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин планирует провести встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед саммитом СНГ 8 октября. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Будут обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Россия играет здесь активную позитивную роль», — сказал Ушаков.

Помимо этого, Путин планирует в торжественной обстановке вручить президенту Белоруссии Александру Лукашенко высшую российскую награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Перед церемонией состоятся двусторонние переговоры лидеров стран.

По словам Ушакова, Лукашенко наградят «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства», укрепление дружбы братских народов, а также личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства.

Ранее Ушаков рассказал, планирует ли Путин встречаться с Нетаньяху.