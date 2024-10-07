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Путин вручит Лукашенко орден Андрея Первозванного

Путин после встречи с Лукашенко 9 октября вручит ему орден Андрея Первозванного

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Президент России Владимир Путин в торжественной обстановке планирует вручить белорусскому коллеге Александру Лукашенко высшую российскую награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом в ходе брифинга заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он уточнил, что перед церемонией состоятся двусторонние переговоры.

«В контексте саммита, проводимого в Москве, 9 октября состоится встреча Путина с Лукашенко, который продлит свое пребывание в Москве, — сказал он.

Помощник главы государства отметил, что белорусский президент будет награжден «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства», укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства.

Ушаков добавил, что это будет восьмая встреча лидеров двух государств в текущем году.

7 октября Лукашенко прилетел в Москву, где состоится саммит с участием глав стран — участников Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее Лукашенко назвал атаку на вертолет президента поводом для начала войны.

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