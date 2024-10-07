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Эксперт назвал политической игрой намерение Турции вступить в БРИКС

Политолог Лукьянов: желание Турции вступить в БРИКС является лишь игрой

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Murad Sezer/Reuters

Намерение Турции вступить в БРИКС — политическая игра, рассчитанная на Запад. Такое мнение в интервью «БИЗНЕС Online» высказал политолог-международник Федор Лукьянов. Он обратил внимание, что Анкара, говоря о желании сблизиться с объединением, обязательно отмечает, что Европа ее оттолкнула, а БРИКС — нет.

«Сам факт того, что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган собирается на саммит в Казань, — это очень хорошо. Чем больше будет значимых фигур, тем важнее мероприятие. <...> Но ожидать того, что Эрдоган совершит разворот и разорвет с НАТО или, по крайней мере, поставит незападные структуры выше в системе приоритетов Турции, мне кажется, совершенно нереально», — сказал эксперт.

Он добавил, что страны, входящие в БРИКС, имеют разную степень связанности с Западом, но ни у кого из них, в отличие от Турции, нет формальных обязательств перед Европой и США.

В начале сентября стало известно, что Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС. Источники Bloomberg уточнили, что республика приняла решение вступить в организацию несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к ЕС, кандидатом в который страна является с 1999 года.

Неудачи в переговорах, которые шли с 2005 года, в том числе привели к сохранению тесных отношений Турции с Россией после начала СВО на Украине. Кроме того, в администрации Эрдогана считают, что сейчас «геополитический гравитационный центр» начинает уходить от западных стран.

Ранее в Турции призвали США пересмотреть позицию по Украине.

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