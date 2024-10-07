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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

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РИА «Новости»

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили актуальные двусторонние и международные темы, включая опасную ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Эрдоган поздравил Путина с днем рождения и отметил конструктивный характер российско-турецких отношений, а также готовность к дальнейшему тесному взаимодействию.

Лидеры подтвердили договоренность о проведении отдельной встречи в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.

В сентябре Путин отмечал, что отношения между Турцией и Россией развиваются весьма успешно. Глава государства подчеркнул, что развитие идет практически по всем направлениям, как в экономике и в социальной сфере, так и по линии министерства иностранных дел.

До этого Путин в поздравительной телеграмме коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону сообщил, что «в ближайшие дни» встретится с ним в Москве.

Ранее Эрдоган назвал Путина дорогим другом.

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