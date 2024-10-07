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Лукашенко встретили в Москве со словами «Ваше превосходительство»

Российская делегация назвала Лукашенко в аэропорту «Ваше превосходительство»

Белорусского президента Александра Лукашенко удивило то, как к нему обратился представитель российской делегации в московском аэропорту. Видео с диалогом между Лукашенко и дипломатом опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах можно увидеть, как Лукашенко пожимают руку и обращаются к нему со словами «Ваше превосходительство».

«Какое превосходительство? Где ты это видел?» — удивился президент Белоруссии.

Лукашенко прилетел в Москву 7 октября. В столице РФ состоится саммит с участием глав стран — участников Содружества независимых государств (СНГ). На конференции представители стран обсудят вопросы безопасности, высокие технологии, а также нюансы торгового и культурного сотрудничества.

Перед началом официальной части саммита президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с зарубежными коллегами в неформальной обстановке.

Ранее Лукашенко рассказал об инциденте с беспилотниками во время его полета над Белоруссией.

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