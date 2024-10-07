Словакия продолжит гуманитарную нелетальную помощь Украине

Словакия готова оказать Украине помощь с разминированием ее территорий, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что министр обороны Словакии Роберт Калиняк представил большой план, касающийся разминирования, который Братислава считает чрезвычайно важным для Украины.

В него также входят «различные вещи», которые помогут украинским гражданам перезимовать, отметил Фицо.

7 октября премьер-министр Словакии заявил, что Братислава намерена предложить Европейскому союзу начать поиск системного решения проблемы нехватки электроэнергии на Украине.

Он напомнил, что в ЕС существует единый энергетический рынок, что нужно учитывать для организации поставок электроэнергии на Украину.

28 сентября сообщалось, что предстоящая зима может стать самой суровой для Украины за все время конфликта из-за дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния населения. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина запросила энергетическую помощь сразу у трех стран ЕС.