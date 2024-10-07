Песков рассказал, как Путина поздравили с днем рождения

Сотрудники администрации президента РФ подарили Владимиру Путину на день рождения поздравительную открытку, написав самые лучшие человеческие пожелания. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время общения с прессой Песков от лица всех работников администрации президента также поздравил Путина с днем рождения.

Сообщалось, что президент России проведет свой день рождения в рабочей обстановке. Путин уже несколько лет подряд отмечает день рождения в рабочей обстановке, совмещая личные даты с важными деловыми мероприятиями.

Песков подчеркивал, что президент «не считает свои праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе».

7 октября главе государства исполнилось 72 года.

До этого пресс-секретарь президента рассказал, что 7 октября у Путина назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее Пашинян поздравил Путина с днем рождения.