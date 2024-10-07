Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, как Путина поздравили с днем рождения

Песков: на день рождения Путину в администрации президента подарили открытку

close
Александр Казаков/РИА Новости

Сотрудники администрации президента РФ подарили Владимиру Путину на день рождения поздравительную открытку, написав самые лучшие человеческие пожелания. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время общения с прессой Песков от лица всех работников администрации президента также поздравил Путина с днем рождения.

Сообщалось, что президент России проведет свой день рождения в рабочей обстановке. Путин уже несколько лет подряд отмечает день рождения в рабочей обстановке, совмещая личные даты с важными деловыми мероприятиями.

Песков подчеркивал, что президент «не считает свои праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе».

7 октября главе государства исполнилось 72 года.

До этого пресс-секретарь президента рассказал, что 7 октября у Путина назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее Пашинян поздравил Путина с днем рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами