Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что бригады ВСУ начали бунтовать после потери Угледара. Соответствующая видеозапись опубликована на его канале в YouTube.

«Сегодня поступило сообщение, что бойцы еще одной бригады фактически подняли мятеж: они покинули положение и приняли участие в каком-то протесте возле города Николаев», — заявил Меркурис.

По его словам, появляется все больше сообщений о деморализации в армии Украины, они не ограничиваются ситуацией вокруг Угледара. Солдаты ВСУ жалуются на нехватку подготовку и оборудования, указал аналитик.

Он сослался на «все новые новости о масштабах катастрофы в Угледаре», куда многие украинские войска «просто отказались ехать».

Накануне ирландский журналист Чей Боуз заявил, что ВС РФ успешно продвигаются на Украине, а большинство американцев и европейцев даже не имеют представления о масштабах конфликта. По его словам, несмотря на эту действительность, Россия на линии боевого соприкосновения продвигается вперед, беря под контроль «деревню за деревней» и «город за городом».

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сдержанная и осторожная тактика Владимира Путина позволила России добиться успехов в ходе конфликта на Украине. Военный подчеркнул, что ВСУ, несмотря на всю оказанную странами Запада помощь, не смогли сдержать продвижение России ни на одном из направлений. Украина испытывает серьезные проблемы в ходе конфликта, указал эксперт.

Ранее в Турции предрекли «жесткий ответ Москвы» в случае разрешения ВСУ бить вглубь РФ.