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Лавров оценил действия стран СНГ против давления Запада в вопросе санкций

Лавров: страны СНГ хорошо справляются с давлением Запада в вопросе санкций

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны СНГ хорошо справляются с давлением Запада в контексте антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Справляться удается хорошо, могу вам сразу сказать», — считает Лавров.

По его словам, методы Запада вызывают отторжения у всех остальных государств, включая страны постсоветского пространства.

Лавров отметил, что введение рестрикций со стороны западных государств, когда кому-то не нравится, как две независимые страны выстраивают отношения между собой, являются незаконными и не имеют ничего общего с международным правом.

7 октября сообщалось, что Совет Евросоюза (ЕС) введет в действие новый режим санкций против России за якобы «дестабилизирующую деятельность за рубежом».

3 октября лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что лучшим ответом мирового сообщества на введенные против России западные санкции станет их игнорирование.

По словам Перинченка, западные санкции против России нарушают международное право, поскольку приняты и введены без юрисдикции ООН. Кроме того, от санкций против РФ больше всего страдают экономики тех стран, которые попали под давление США.

Ранее стали известны позитивные последствия санкций против России.

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