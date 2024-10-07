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В СВР заявили о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Нарышкин: СВР располагает информацией о причастности США к подрыву «Севпотоков»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Служба внешней разведки (СВР) располагает информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Его слова приводит пресс-служба СВР.

«Западные СМИ пытаются возложить ответственность на группу украинских подводников-любителей, которые якобы действовали самостоятельно», — отметил он.

По его словам, такая версия рассчитана на наивного обывателя.

Нарышкин заявил, что по его данным, для подрыва «Северных потоков» были задействованы профессиональные диверсанты «из англосаксонских спецслужб».

В начале октября постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что подрыв «Северных потоков» надо расследовать с особой тщательностью. Он подчеркнул, что виновные в подрыве газопроводов должны понести такое наказание, чтобы никто не мог подумать о повторении подобного теракта.

Ранее Нарышкин заявил, что МИ-6 и ГУР Украины планировали подорвать ЛЭП российских АЭС.

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