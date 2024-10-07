Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран может заключить «Пакт сопротивления» с рядом стран Ближнего Востока

В Иране планируют заключить «Пакт сопротивления» с рядом стран Ближнего Востока

close
saeediex/Shutterstock

В Иране ведется разработка договора, который может быть заключен с рядом стран Ближнего Востока для оказания взаимопомощи в случае нападения со стороны США или Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Договор будет носить название «Пакт сопротивления», его участниками могут стать не только государства, но и «освободительные движения». Он предполагает как военную, так и экономическую помощь.

Для координации действий и проведения учений предполагается создание оперативного штаба. Ответственность за разделение обязанностей и реализацию плана предлагается возложить на Высший совет национальной безопасности Ирана.

6 октября сообщалось, что иранское командование составило несколько планов действий на случай, если страна вступит в вооруженный конфликт с Израилем. По словам командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирала Алиреза Тангсири, формы иранских контрударов будут зависеть от действий противника, которые он может реализовать, например, в Персидском заливе или за его пределами.

Ранее Израиль допустил возможность ударов по ядерным объектам Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами