Иран может заключить «Пакт сопротивления» с рядом стран Ближнего Востока

В Иране ведется разработка договора, который может быть заключен с рядом стран Ближнего Востока для оказания взаимопомощи в случае нападения со стороны США или Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Договор будет носить название «Пакт сопротивления», его участниками могут стать не только государства, но и «освободительные движения». Он предполагает как военную, так и экономическую помощь.

Для координации действий и проведения учений предполагается создание оперативного штаба. Ответственность за разделение обязанностей и реализацию плана предлагается возложить на Высший совет национальной безопасности Ирана.

6 октября сообщалось, что иранское командование составило несколько планов действий на случай, если страна вступит в вооруженный конфликт с Израилем. По словам командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирала Алиреза Тангсири, формы иранских контрударов будут зависеть от действий противника, которые он может реализовать, например, в Персидском заливе или за его пределами.

Ранее Израиль допустил возможность ударов по ядерным объектам Ирана.