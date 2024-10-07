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Лавров назвал вторжение Украины в Курскую область ответом на предложение мира

Лавров назвал атаку ВСУ на Курскую область реакцией на мирный план Путина

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Илья Питалев/РИА Новости

Вторжение украинской армии в Курскую область — это ответная реакция Киева на предложение о мире президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek, опубликованному на сайте дипведомства.

«Киев отреагировал вооруженным вторжением 6 августа в Курскую область», — сказал министр.

Лавров добавил, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО, являющиеся покровителями Украины, хотят нанести Москве «стратегическое поражение». В таких условиях, подчеркнул он, Россия вынуждена продолжать специальную военную операцию до устранения угроз со стороны Украины.

В начале июля Путин заявил о готовности к переговорам. Глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. Российский лидер также обратил внимание, что это украинские власти прекратили всякие контакты с Москвой.

В июле президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области.

Ранее Путин назвал «священным долгом» выдавить ВСУ из Курской области.

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