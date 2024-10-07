Словакия хочет предложить ЕС пути решения энергетического кризиса на Украине

Словакия намерена предложить Европейскому союзу начать поиск системного решения проблемы нехватки электроэнергии на Украине. Об этом, выступая в Ужгороде, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

Фицо подтвердил понимание того, что значительная часть энергетической инфраструктуры Украины к настоящему моменту уничтожена или выведена из строя. Чтобы пережить зиму, стране потребуются значительные поставки электроэнергии из-за рубежа. По словам премьера, Словакия готова оказать помощь, но решение вопроса в целом «нужно перенести на уровень Европейского союза, чтобы это не была ответственность только Словакии и Украины».

Он напомнил, что в ЕС существует единый энергетический рынок, что нужно учитывать для организации поставок электроэнергии на Украину.

Заявления были сделаны на Украине в городе Ужгороде, где проходит очередной раунд переговоров правительств двух стран.

28 сентября сообщалось, что предстоящая зима может стать самой суровой для Украины за все время конфликта из-за дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния населения. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина запросила энергетическую помощь сразу у трех стран ЕС.