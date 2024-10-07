В МИД заявили, что указ о возвращении Антонова в РФ еще не вышел

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возвращение бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Анатолий Иванович вернулся в Российскую Федерацию. В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента. Комментарии на этот счет — прерогатива администрации президента», — сказала дипломат.

Антонов закончил работу послом России в США 5 октября. Он был утвержден на должность летом 2017 года. 6 октября дипломат вернулся в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение Антонова, заявил, что такое решение не означает понижение уровня дипломатических отношений между Россией и США. По его словам, новый посол в Вашингтоне будет своевременно назначен.

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что перед отъездом российский дипломат предупредил американское руководство о риске начала ядерной войны в случае дальнейшей эскалации кризиса на Украине. Он обратил внимание, что в результате Вашингтон проигнорировал «протянутую руку дружбы» Антонова.

Ранее Антонов заявил, что российским дипломатам в США поступают угрозы физической расправы.