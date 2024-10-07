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Совет ЕС введет новый режим санкций против России

ЕС введет новый режим санкций против РФ за дестабилизирующую деятельность

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Совет Евросоюза (ЕС) введет в действие новый режим санкций против России за якобы «дестабилизирующую деятельность за рубежом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

По словам собеседника агентства, утверждение нового режима санкций запланировано на вторник.

2 октября постпреды стран ЕС предварительно согласовали данный вопрос. Как стало известно РИА Новости, речь идет только о тех санкциях, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в «черные списки». В дальнейшем страны-члены ЕС и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки фигурантов для санкционных ограничений.

7 октября Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что за время работы в должности Европейский союз предпринял ряд важных шагов, чтобы стать «геополитическим игроком, а не только коммерческим». В интервью газете 20 minutos он назвал одним из главных своих достижений 14 пакетов санкций против России.

Ранее стали известны позитивные последствия санкций против России.

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