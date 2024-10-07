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Песков оценил возможность урегулирования на Украине по «немецкому сценарию»

Песков не увидел оснований для урегулирования на Украине по «немецкому сценарию»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Статьи в зарубежных изданиях, по которым на Западе якобы рассматривают возможность завершить украинский конфликт по так называемому «немецкому сценарию», не имеют под собой никакой реалистичной основы. Такое заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Много сейчас идет публикаций на этот счет <...>. Пока ни под одним из обсуждений нет основы», — сказал он.

6 октября британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что украинские и западные чиновники все чаще приходят к выводу, что конфликт между Киевом и Москвой можно урегулировать только по «немецкому сценарию». Речь идет об инициативах, авторы которых предлагают позволить РФ сохранить контроль над новыми территориями в обмен на вступление Украины в НАТО в нынешних границах.

В сентябре итальянская газета La Repubblica рассказала о работе канцлера Германии Олафа Шольца над собственным мирным планом по Украине. По информации журналистов, глава немецкого правительства хочет добиться начала переговоров между РФ и Украиной. Для этого он, в том числе может включить в свои инициативы «территориальные уступки» со стороны Киева.

Ранее бывший президент Германии описал возможный вариант завершения конфликта на Украине.

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