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Лукашенко прилетел в Москву

Лукашенко прибыл в Москву на саммит СНГ

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву, где состоится саммит с участием глав стран — участников Содружества независимых государств (СНГ). Об этом пишет белорусское госагентство «БелТА».

Отмечается, что на конференции представители государств обсудят вопросы безопасности, высокие технологии, а также нюансы торгового и культурного сотрудничества. Также в программу визита Лукашенко входят мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран Содружества.

7 октября белорусский лидер направил российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил зарубежного коллегу с днем рождения. Глава республики подчеркнул, что Минск высоко ценит желание Москвы продолжить развивать двусторонние отношения.

По словам Лукашенко, при нынешнем главе государства РФ удалось повысить свой авторитет на международной арене и социально-экономический потенциал.

Ранее Лукашенко назвал атаку на вертолет президента поводом для начала войны.

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