В Грузии вновь решили объявить импичмент президенту

Партия «Грузинская мечта», которая в настоящее время является правящей в республике, собирается снова попытаться объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили. Об этом пишет ТАСС.

«Парламентское большинство приняло решение повторно возбудить процедуру импичмента [президенту] и подготовить новое конституционное представление, которое будет передано Конституционному суду до парламентских выборов», — заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Он объяснил, что причиной для начала процедуры являются визиты Зурабишвили за рубеж, которые она не согласовывала с правительством, что, по словам спикера, нарушает конституцию Грузии.

«Грузинская мечта» уже пыталась объявить президенту импичмент по той же причине, однако потерпела неудачу. При этом в сентябре Зурабишвили заявила, что намерена баллотироваться на второй срок.

Ранее премьер Грузии обвинил президента страны во вмешательстве в избирательный процесс.