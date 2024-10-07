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В Грузии вновь решили объявить импичмент президенту

Партия «Грузинская мечта» повторно запустит процедуру импичмента Зурабишвили

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Shakh Aivazov/AP

Партия «Грузинская мечта», которая в настоящее время является правящей в республике, собирается снова попытаться объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили. Об этом пишет ТАСС.

«Парламентское большинство приняло решение повторно возбудить процедуру импичмента [президенту] и подготовить новое конституционное представление, которое будет передано Конституционному суду до парламентских выборов», — заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Он объяснил, что причиной для начала процедуры являются визиты Зурабишвили за рубеж, которые она не согласовывала с правительством, что, по словам спикера, нарушает конституцию Грузии.

«Грузинская мечта» уже пыталась объявить президенту импичмент по той же причине, однако потерпела неудачу. При этом в сентябре Зурабишвили заявила, что намерена баллотироваться на второй срок.

Ранее премьер Грузии обвинил президента страны во вмешательстве в избирательный процесс.

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