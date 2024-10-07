Куба уже подала заявку на получение в БРИКС партнерского статуса

Куба уже подала официальную заявку на получение в БРИКС партнерского статуса. Об этом сообщил посол России в Гаване Виктор Коронелли, слова которого передает ТАСС.

«Куба проявляет интерес к подключению к работе БРИКС. Более того, они уже подали официальную заявку российской стороне на получение партнерского статуса, поскольку Россия в этом году председательствует в БРИКС», — сказал посол.

5 октября посол Сирии в России Башар Джаафари сообщил, что арабская республика направила заявку на вступление в БРИКС.

В июне появился полный список стран, которые на приближающемся октябрьском саммите БРИКС в Казани хотят присоединиться к организации, — и среди этого списка указана в том числе не имеющая полноценного международного статуса Палестина.

Список потенциальных кандидатов состоит из 29 стран: от Африки поступили заявки от Алжира, Марокко, Нигерии, Чада, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Сенегала, Зимбабве и Южного Судана, от Азии — от Азербайджана, Бангладеш, Бахрейна, Индонезии, Казахстана, Кувейта, Палестины, Пакистана, Сирии, Таиланда, Вьетнама, Шри-Ланки и Турции, а также из Латинской Америки — Боливия, Венесуэла и Гондурас и из Европы — Белоруссия.

Ранее сообщалось, что генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани.