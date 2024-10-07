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В Индонезии оценили развитие России за последние 20 лет

Сукарнопутри: граждане РФ стали более развитыми за последние 20 лет

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Global Look Press

Российское общество стало более развитым за последние 20 лет. С таким заявлением выступила экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри, передает РИА Новости.

«Я вижу российское общество ... более открытым », — отметила она.

Бывший президент Индонезии отметила важность таких активов для будущего России и ее вклада в «совершенствование мировой цивилизации».

В середине августа в Китае назвали главный ориентир для отношений с РФ. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

До этого сообщалось, что Китай выражает готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с Россией с целью поднять межгосударственные отношения РФ и КНР на новую ступень.

Кроме того, в Китае заявляли, что глобальный мировой порядок под эгидой Запада начал разрушаться, все очевиднее становится тенденция сотрудничества стран Азии для развития региональных процессов.

Ранее Швеция назвала Россию самой большой угрозой в новой стратегии нацбезопасности.

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