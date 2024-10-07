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Бывший разведчик заявил, что Зеленского «кормят объедками»

Риттер: Зеленский не получает помощи, его кормят объедками

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не получает помощи, которую он просил у западных государств. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works, передает РИА Новости.

«Зеленский — провалившийся лидер провалившегося государства. Он не получает помощи, о которой просил — его кормят объедками», — высказал мнение Риттер.

Зеленскому пришлось придумать «отчаянный план», чтобы продемонстрировать, что у него все под контролем, отметил бывший разведчик.

Накануне газета The Times писала о том, что США отправили президента Украины Владимира Зеленского «куда подальше» с его «планом победы», отделавшись лишь выделением нескольких миллиардов долларов. Издание утверждает, что «многократно разрекламированный» Зеленским «план победы» не вызывает восторга в США. Более того, один британский дипломат описал этот план как «список покупок, а не стратегию».

Кроме того, капитан Корпуса морской пехоты Штатов в отставке Мэттью Хо заявлял, что вторжение ВСУ в российский регион было трюком с целью получения большей поддержки от Запада, однако партнеры Киева «план победы» Зеленского не одобрили.

Ранее на Западе раскрыли, как союзники давят на Зеленского.

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