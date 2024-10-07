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Эксперты не исключают возможности понижения Москвой уровня своего представительства в США

«Ведомости»: назначение нового посла РФ в США может затянуться

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Carolyn Kaster/AP

Назначение нового российского посла в Вашингтоне может затянуться. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает газета «Ведомости».

По их мнению, после возвращения в Москву возглавлявшего семь лет дипломатическое представительство РФ в США Анатолия Антонова функции посла может выполнять его заместитель. Если власти России захотят продемонстрировать свое недовольство Вашингтоном, то такая ситуация может продлиться значительное время. Кроме того, Москва может указать на снижение значимости отношений с США, назначив нового посла не с должности главы российского МИД, как это принято со времен СССР, а с должности всего лишь руководителя департамента внешнеполитического ведомства.

Поэтому, отмечают эксперты, не исключено, что уровень российского представительства в Вашингтоне будет в той или иной форме понижен.

Наиболее вероятной фигурой на пост посла России в США эксперты считают директора департамента Северной Америки МИД, экс-главу дипломатического представительства РФ в Канаде Александра Дарчиева.

6 октября сообщалось, что посол Антонов вернулся в Москву после командировки в США.

Ранее посол России в США сообщил об угрозах физической расправы.

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