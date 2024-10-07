Руководство Финляндии превращается в политических преступников, толкающих страну на вооруженный конфликт с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети X написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

По его словам, в Финляндии никто в здравом уме не захочет повторить войны с Россией. Исключением являются финские политики, которые становятся преступниками.

Малинен заявил, что все руководство Финляндии, в том числе президент, глава правительства и министр иностранных дел должны быть немедленно арестованы и отданы за государственную измену под суд.

Эксперт назвал финских политиков предателями «великой страны и всего мира».

3 октября матч второго по силе дивизиона чемпионата Финляндии между ТПС и «Яро» был остановлен после того, как находящиеся на стадионе болельщики стали выкрикивать оскорбительные высказывания в адрес российских футболистов. Позднее директор ТПС принес официальные извинения за поведение своих фанатов.

Ранее сообщалось, что судоходство по Сайменскому каналу между Россией и Финляндией сохранится.