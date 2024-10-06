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В США оценили влияние атаки ВСУ на Курскую область

Макговерн: Зеленский в три раза ускорил наступление ВС РФ в Донбассе

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский атакой на Курскую область в три раза ускорил продвижение российских войск в Донбассе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам Макговерна, украинские войска, посланные под Курск, отчаянно нужны были в Донбассе. Эксперт задался вопросом, как долго Зеленскому удастся пробыть на посту после того, когда люди начнут понимать это.

6 октября британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский может сбежать на Запад после поражения.

Накануне Меркурис заявил, что Зеленский предал военнослужащих Вооруженных сил Украины, поздно отдав приказ покинуть город Угледар в Донецкой народной республике.

2 октября издание «Страна.ua» сообщало, что украинские войска получили приказ выйти из Угледара. Британское издание The Independent писало, что ВСУ отступили из города, чтобы сохранить личный состав и технику. В материале отмечалось, что взятие Угледара войсками РФ является частью плана Москвы по установлению контроля над Покровском, стратегическим логистическим узлом, расположенным в 30 километрах к северу.

Ранее в США заявили, что ВСУ признают фактическую потерю Покровска.

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