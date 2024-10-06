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Макрон сказал Нетаньяху, что пришло время прекращения огня в Ливане и Газе

BFMTV: в разговоре с Нетаньяху Макрон заявил о необходимости прекратить огонь

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о необходимости прекратить огонь в Ливане и секторе Газа, передает BFMTV.

Согласно заявлению Елисейского дворца, Макрон сказал израильскому лидеру, что «пришло время для прекращения огня». При этом политики признали существование разногласий во взглядах на происходящее на Ближнем Востоке, но все равно хотят быть понятыми друг другом.

Согласно канцелярии премьера Израиля, Нетаньяху в разговоре с президентом Франции сказал, что эмбарго на поставки оружия его стране лишь усилит «ось зла» во главе с Ираном. По его словам, от союзников Израиля ожидается, что они поддержат его, а не будут накладывать ограничения, которые усилят так называемую «ось зла».

5 октября Макрон высказался за прекращение поставок оружия Израилю. Он объяснил, что сейчас приоритетом является возвращение к политическому разрешению конфликта. Нетаньяху резко отреагировал на это предложение, назвав его «позором». По его мнению, все страны должны твердо стоять на стороне Израиля в то время, когда он сражается с «силами варварства» во главе с Ираном. Нетаньяху считает, что Макрон и ряд других западных лидеров призывают к эмбарго на поставки оружия израильской стороне, но его страна победит всех противников и без помощи Запада. Представитель Елисейского дворца счел его реакцию на предложение Макрона «чрезмерной» и не соответствующей дружбе между Францией и Израилем.

Ранее сообщалось, что Макрон надеется на давление на Израиль со стороны США.

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