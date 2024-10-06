Президент Таджикистана примет участие в Совете глав стран СНГ в Москве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 7-8 октября посетит Москву и примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

В Москве лидер Таджикистана планирует провести ряд двухсторонних встреч с лидерами стран СНГ.

5 октября президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме Рахмону сообщал, что «в ближайшие дни» встретится с ним в Москве.

До этого премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода пожаловался на нарушение прав и свобод своих граждан в России. Он заявил, что им отказывают во въезде или депортируют под расплывчатыми и неопределенными предлогами, связанными с обеспечением безопасности. Расулзода также призвал к необходимости разработки эффективных решений для улучшения взаимопонимания между двумя странами.

Ранее посол Таджикистана в РФ провел встречу с консулами страны.