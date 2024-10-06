Во Франции сочли чрезмерной реакцию Нетаньяху на идею Макрона лишить Израиль оружия

Елисейский дворец счел слишком резкой реакцию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поставки оружия, которые могут быть использованы в боевых действиях в Газе, передает BFMTV.

5 октября Макрон высказался за прекращение поставок оружия Израилю. Он объяснил, что сейчас приоритетом является возвращение к политическому разрешению конфликта. Нетаньяху резко отреагировал на это предложение, назвал его «позором». По его мнению, все страны должны твердо стоять на стороне Израиля в то время, когда он сражается с «силами варварства» во главе с Ираном. Нетаньяху считает, что Макрон и ряд других западных лидеров призывают к эмбарго на поставки оружия израильской стороне, но его страна победит всех противников и без помощи Запада.

«Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», — оценил заявление Нетаньяху представитель Елисейского дворца.

В администрации президента Франции также подчеркнули, что Париж продолжает оставаться «неизменным другом Израиля».

Ранее сообщалось, что Макрон надеется на давление на Израиль со стороны США.