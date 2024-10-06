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Во Франции сочли чрезмерной реакцию Нетаньяху на идею Макрона лишить Израиль оружия

Елисейский дворец осудил слова Нетаньяху о «позорном» предложении Макрона

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Depositphotos

Елисейский дворец счел слишком резкой реакцию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поставки оружия, которые могут быть использованы в боевых действиях в Газе, передает BFMTV.

5 октября Макрон высказался за прекращение поставок оружия Израилю. Он объяснил, что сейчас приоритетом является возвращение к политическому разрешению конфликта. Нетаньяху резко отреагировал на это предложение, назвал его «позором». По его мнению, все страны должны твердо стоять на стороне Израиля в то время, когда он сражается с «силами варварства» во главе с Ираном. Нетаньяху считает, что Макрон и ряд других западных лидеров призывают к эмбарго на поставки оружия израильской стороне, но его страна победит всех противников и без помощи Запада.

«Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», — оценил заявление Нетаньяху представитель Елисейского дворца.

В администрации президента Франции также подчеркнули, что Париж продолжает оставаться «неизменным другом Израиля».

Ранее сообщалось, что Макрон надеется на давление на Израиль со стороны США.

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