В США высказались о перспективах поддержки Украины

На фоне конфликта на Ближнем Востоке энтузиазм США относительно военной поддержки Украины начинает угасать. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации подчеркивается, что в текущий момент украинская сторона находится в состоянии неопределенности перспектив будущих поставок оружия. Издание подчеркивает, что на третий год конфликта Вашингтон переключил внимание на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

WP отмечает, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис ставят под сомнение дальнейшую помощь Украине. Из-за этого итоги выборов не имеют решающей роли для Киева, говорится в публикации.

5 октября политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер заявил, что практически все западные политики уже пришли к выводу, что военная поддержка Украины обречена на провал.

По его словам, внешняя политика США и Североатлантического альянса убедила страны вроде России и Ирана в том, что перед Вашингтоном нельзя демонстрировать слабость или уступчивость.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.