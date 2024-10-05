Нетаньяху оценил предложение Макрона об эмбарго на оружие для Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко ответил на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего за прекращение поставок оружия Израилю ради урегулирования конфликта в Газе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все страны должны твердо стоять на стороне Израиля в то время, когда страна сражается с «силами варварства» во главе с Ираном.

Нетаньяху считает, что Макрон и ряд других западных лидеров призывают к эмбарго на поставки оружия израильской стороне.

«Позор им», — заявил премьер.

Он утверждает, что Израиль победит всех противников без помощи Запада.

5 октября Макрон призвал прекратить поставлять Израилю оружие, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа.

В этот же день кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал действующего главу страны Джо Байдена разрешить Израилю атаковать ядерные объекты Ирана. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ готовится ответить на ракетную атаку Ирана.