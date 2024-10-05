Союзники Киева начинают новый этап давления на Украину и президента страны Владимира Зеленского с целью договориться об окончании конфликта. Об этом сообщает El Pais.

В публикации утверждается, что снижение поддержки Зеленского со стороны союзников Украины во время его поездки в США подтверждают смену отношений сторон. Высказывания партнеров Киева в сентябре указывают на то, что мирные переговоры должны состояться как можно скорее, подчеркивает издание.

5 октября премьер Малайзии Анвар Ибрагим назвал лицемерием поддержку США Украины.

Накануне обозреватель из США Кристофер Чиввис заявил, что сокращение поддержки Украины может стать рычагом давления на Киев, если тот не захочет принимать стратегию мирного урегулирования.

Он указал на то, что все предложения президента Украины Владимира Зеленского по разрешению конфликта являются нереалистичными и не имеют в себе предложений или существенных шагов для достижения прекращения огня.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.