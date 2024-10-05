Пушков назвал условие, при котором Украину пригласят в НАТО

Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса без окончания боевых действий, иначе НАТО получит «крупный военный конфликт в зоне своего действия». Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В настоящее время в альянсе ищут способ пригласить Киев в НАТО без тех территорий, которые стали частью Российской Федерации, отметил сенатор. При этом рассматривается опыт Западной Германии и Японии. Но ни одна из стран, которые были в НАТО или получили гарантии безопасности от США, как Япония, не находились в тот момент в состоянии военного конфликта с другим государством, напомнил Пушков.

При этом Киев ведет боевые действия с Россией, продолжил он. И если Украину включить в состав альянса, «НАТО фактически получает крупный военный конфликт в зоне своего действия», подчеркнул сенатор.

«Таких прецедентов еще не было, и он вряд ли будет создан в случае с Украиной», — считает Пушков.

Поэтому любой вариант включения Киева в Североатлантический альянс зависит от прекращения огня, сделал вывод сенатор.

«Но вот эту проблему НАТО не может решить без России. А Россия допускает переговоры, но при исключении членства Украины в НАТО. Здесь позиции России и Запада несовместимы», — указал Пушков.

В связи с этим Украину, ведущую боевые действия, пригласят в состав блока «со всеми вытекающими последствиями», либо откажутся от ее приема, чтобы создать гипотетическую возможность для переговоров, написал сенатор в своей публикации.

«Альянс не хочет делать ни того, ни другого. По этой причине НАТО, вероятно, пока не будет делать ничего, кроме как обсуждать этот вопрос», — резюмировал Пушков.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно отмечал, что сейчас сложно предсказать сроки официального приглашения Украины в альянс.

Ранее в Госдуме оценили шансы Украины получить приглашение в НАТО.