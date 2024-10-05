Румыния рассчитывает получить от ЕК компенсацию ущерба от наводнений

Бухарест рассчитывает, что Еврокомиссия сможет выделить €1,5 млрд, чтобы компенсировать ущерб из-за наводнений, возникших на востоке страны из-за циклона «Борис», заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Румыния отправит до 1 ноября в Брюссель полную оценку всего ущерба, чтобы получить деньги на восстановление всей инфраструктуры и проведения гидрографических мероприятий, необходимых для защиты населенных пунктов и людей.

Чолаку добавил, что в наиболее пострадавших местах страны уже ведутся работы по восстановлению.

В середине сентября циклон «Борис» обрушился на ряд европейских стран, в том числе Румынию, вызвав сильное наводнение в ряде регионов. Власти организовали поставки гуманитарной помощи, включающей продукты питания и временное жилье для оставшихся без крова людей.

К 20 сентября «Борис», вызвавший мощнейшие ливни в Центральной и Восточной Европе, достиг северной части Италии.

Ранее президент Чехии оценил сроки восстановления инфраструктуры после наводнения.