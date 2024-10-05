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Бывший президент Германии высказался об итогах конфликта на Украине

Экс-президент Германии Гаук не верит в достижение Киевом военных целей

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Alina Smutko/Reuters

Бывший президент Германии Йоахим Гаук заявил, что не верит в достижение Украиной военных целей в конфликте с Россией. Слова политика передает Funke.

«Я достаточно реалистичен, чтобы представить себе, что правительство Украины не достигнет всех своих целей. Но я отказываюсь делать предложения Украине. Я бы счел это высокомерным», — сказал он.

Гаук также призвал использовать все имеющиеся ресурсы для того, чтобы помочь Киеву занять равноправную позицию на переговорах.

5 октября американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер заявил, что почти все западные политики осознают, что Украина не сможет добиться большего в конфликте с Россией, но пока не готовы говорить об этом публично.

Издание Financial Times писало, что западные страны рассматривают разделение Украины по модели раздела ФРГ и ГДР.

Ранее на Украине заявили о циничном отношении Зеленского к бойцам ВСУ.

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