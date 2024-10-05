Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в 2025 году готов посетить Москву в связи с памятной датой — 80-летием окончания Второй мировой войны. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на программу в эфире «Радио и телевидения Словакии».

«Кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву?» — задался вопросом Фицо и выразил уверенность в том, что он посетит столицу России.

Премьер-министр Словакии также подчеркнул, что «свобода пришла с Востока».

Накануне Фицо сообщал о том, что готов приложить усилия для восстановления «экономических и стандартных» отношений с Россией, так как РФ и Евросоюз нужны друг другу.

В апреле он выражал надежду на стандартизацию отношений с РФ после окончания конфликта на Украине. Фицо подчеркнул, что он хочет проводить политику дружеских отношений со всеми, кто в этом заинтересован. Говоря о конфликте Москвы и Киева премьер Словакии также отмечал, что Россия никогда не отдаст Крым и Донбасс.

Ранее в Германии предложили исключить Словакию из Евросоюза.