Франция должна прекратить поддерживать Киев в финансовом плане из-за коррупции на Украине. Об этом заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), комментируя задержание главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

«Достаточно! Ни одного евро ради Украины, войны и коррупции!» — подчеркнул Филиппо.

Лидер «Патриотов» обратил внимание на то, что на Украине «коррупция повсюду».

До этого сообщалось, что Татьяна Крупа и ее сын, возглавляющий областное управление пенсионного фонда, заработали миллионы долларов на уклонистах. В сети также распространилось видео, на котором сын чиновницы лежит на кровати, заваленной долларами, перебирает и гладит пачки денег.

Британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США писала о том, что Украину пока не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране. Например, в Киевской области руководитель Бучанского территориального центра комплектования второй раз подряд был задержан по делу о коррупции и получении взяток от уклонистов.

Ранее в Минобороны Украины заявили о масштабной коррупции в ВСУ.