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Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир

Лукашенко: Белоруссии нужен только мир, страна не должна быть полем битвы

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Shamil Zhumatov/AP

Белоруссии нужен только мир, страна не должна стать «полем битвы». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, Белоруссии в сложных международно-политических условиях нужно выстоять, чтобы «наша Беларусь не стала полем битвы».

До этого Лукашенко назвал фашистскими западные санкции против его страны.

При этом он отметил, что республика смогла адаптироваться в условиях санкций, в частности, благодаря экспорту сельхозпродукции, который дал остальным отраслям возможность приспособиться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки.

Ранее Лукашенко рассказал об инциденте с беспилотниками во время его полета над Белоруссией.

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