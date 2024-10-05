Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов предложил считать участников СВО и их семьи кадровым потенциалом России

Рогов: участников СВО и их семьи следует считать кадровым потенциалом России

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ветеранов специальной военной операции и их семьи следует считать кадровым потенциалом России. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«Это люди, которые в ответственный момент не дрогнули и встали на защиту национальных интересов нашего государства, поэтому важно доверить им уже и в мирной жизни укреплять наше Отечество», — сказал Рогов.

По его словам, указанная инициатива обсуждалась на проходящем в Петербурге Общероссийском образовательном форуме «Кадры решают все».

4 октября сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды ряду участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Военнослужащие, удостоенные звания Герой России, получили медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие. Их представили к наградам за мужество и героизм, проявленные на поле боя.

Ранее сообщалось, что участники СВО получили новые льготы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами