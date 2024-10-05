Рогов предложил считать участников СВО и их семьи кадровым потенциалом России

Ветеранов специальной военной операции и их семьи следует считать кадровым потенциалом России. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«Это люди, которые в ответственный момент не дрогнули и встали на защиту национальных интересов нашего государства, поэтому важно доверить им уже и в мирной жизни укреплять наше Отечество», — сказал Рогов.

По его словам, указанная инициатива обсуждалась на проходящем в Петербурге Общероссийском образовательном форуме «Кадры решают все».

4 октября сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды ряду участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Военнослужащие, удостоенные звания Герой России, получили медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие. Их представили к наградам за мужество и героизм, проявленные на поле боя.

Ранее сообщалось, что участники СВО получили новые льготы.