Власти Украины получили полную базу уклонистов, которые скрываются от мобилизации за границей. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Киевский режим получил полную базу уклонистов, скрывающихся от мобилизации за границей», — сообщил бывший премьер.

Кроме того, как отметил Азаров, власти страны получили данные о счетах украинцев за границей. Украинская налоговая имеет данные о финансовых счетах, имени, адресе, дате рождения, налоговом номере налоговых резидентов Украины, подчеркнул он.

До этого британская газета The Times сообщала, что тактика мобилизации на Украине «становится грязнее», потому что уставшие от конфликта украинцы «отказываются» от нее.

В материале Times приводится рассказ Саши из Одессы, который был негоден к службе из-за заболевания почек, но однажды к нему пришла полиция и предупредила, что он будет оштрафован, если не явится в военкомат и не обновит документы. После этого он «сел в полицейскую машину и больше не вернулся».

Ранее Залужный выступил против мобилизации украинской молодежи.