Путин поздравил Рахмона с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Рахмона.

Отмечается, что стороны также высказались о состоянии и перспективах межгосударственных отношений двух стран, которые «основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества».

До этого сообщалось, что Путин в телеграмме Рахмону заявил, что «в ближайшие дни» встретится с ним.

В сентябре Путин поздравил лидера Таджикистана с 33-й годовщиной независимости республики и выразил уверенность в наращивании российско-таджикских связей. Российский лидер заявил о своем твердом убеждении в дальнейшей интенсификации отношений между Россией и Таджикистаном.

В мае Рахмон отметил, что Россия для Таджикистана играет роль стратегического партнера и союзника. По словам президента, все эти годы республика не изменяла своей позиции и не собирается менять ее в будущем.

Ранее NYT заявило, что Путин привил Трампу негативное мнение об Украине.