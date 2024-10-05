Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил Рахмона с днем рождения

Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с днем рождения

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Рахмона.

Отмечается, что стороны также высказались о состоянии и перспективах межгосударственных отношений двух стран, которые «основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества».

До этого сообщалось, что Путин в телеграмме Рахмону заявил, что «в ближайшие дни» встретится с ним.

В сентябре Путин поздравил лидера Таджикистана с 33-й годовщиной независимости республики и выразил уверенность в наращивании российско-таджикских связей. Российский лидер заявил о своем твердом убеждении в дальнейшей интенсификации отношений между Россией и Таджикистаном.

В мае Рахмон отметил, что Россия для Таджикистана играет роль стратегического партнера и союзника. По словам президента, все эти годы республика не изменяла своей позиции и не собирается менять ее в будущем.

Ранее NYT заявило, что Путин привил Трампу негативное мнение об Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами