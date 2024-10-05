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Глава МИД Ирана посетил Бейрут и Дамаск

Глава МИД Ирана Аракчи посетил Бейрут и Дамаск, чтобы обсудить события в регионе

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Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

После посещения Бейрута министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в столицу Сирии Дамаск. Об этом со ссылкой на представителя иранского МИД Исмаила Багаи сообщает РИА Новости.

По словам Багаи, иранская делегация встретится с высокопоставленными сирийскими чиновниками и обсудит с ними двусторонние отношения и события в регионе.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

1 октября Иран организовал массированную атаку на Израиль, выпустив по нему сотни ракет. Причиной для ударов послужило уничтожение еврейским государством военной инфраструктуры движений ХАМАС и «Хезболла» на территории сектора Газа и Ливана соответственно.

Ранее сообщалось, что власти США не исключают большой войны на Ближнем Востоке.

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