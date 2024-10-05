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Израиль не давал гарантий США, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана

CNN: США не получали гарантий ненападения Израиля на ядерные объекты Ирана

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Jacquelyn Martin/AP

Израиль не давал никаких гарантий администрации президента США Джо Байдена, что он не рассматривает нанесение ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной меры на иранскую массированную ракетную атаку. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

Неназванный представитель Госдепа заявил телеканалу, что в данный момент «трудно сказать», предпримет ли Израиль ответные меры в годовщину нападения ХАМАС на страну 7 октября.

«Мы надеемся и ожидаем увидеть некоторую мудрость, а также силу, но, как вы знаете, никаких гарантий», — сказал он.

Американские чиновники выразили поддержку Израилю, и несколько чиновников публично заявили, что должны быть последствия. В то же время они также выразили обеспокоенность по поводу регионального конфликта, поскольку они борются со все более нестабильным Ближним Востоком.

Байден заявлял, что не одобряет атаку на ядерные объекты Ирана. 4 октября американский президент сообщил, что израильские власти еще не приняли решения о возможных целях в Иране.

Ранее Трамп призвал США позволить Израилю атаковать ядерные объекты.

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