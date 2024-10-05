Израиль не давал гарантий США, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана

Израиль не давал никаких гарантий администрации президента США Джо Байдена, что он не рассматривает нанесение ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной меры на иранскую массированную ракетную атаку. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

Неназванный представитель Госдепа заявил телеканалу, что в данный момент «трудно сказать», предпримет ли Израиль ответные меры в годовщину нападения ХАМАС на страну 7 октября.

«Мы надеемся и ожидаем увидеть некоторую мудрость, а также силу, но, как вы знаете, никаких гарантий», — сказал он.

Американские чиновники выразили поддержку Израилю, и несколько чиновников публично заявили, что должны быть последствия. В то же время они также выразили обеспокоенность по поводу регионального конфликта, поскольку они борются со все более нестабильным Ближним Востоком.

Байден заявлял, что не одобряет атаку на ядерные объекты Ирана. 4 октября американский президент сообщил, что израильские власти еще не приняли решения о возможных целях в Иране.

Ранее Трамп призвал США позволить Израилю атаковать ядерные объекты.