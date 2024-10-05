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В Верховной раде рассказали, что Зеленский задумал против союзников

Дубинский: Зеленский хочет переложить вину за свои провалы на союзников Киева

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский разыгрывает спектакль «плохие союзники», пытаясь тем самым переложить на Запад вину за «бездарное управление» украинскими войсками на фронте. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Зеленский разыгрывает спектакль «плохие союзники» с целью переложить на Штаты и Европу ответственность за бездарное управление фронтом», — подчеркнул он.

До этого Дубинский отмечал, что Зеленский использует бедственное положение армии с целью добиться от Запада больше поддержки. По мнению парламентария, Зеленский цинично использовал ситуацию, в которой украинских военнослужащих заставили остаться в окружении в Угледаре (ДНР) для пиара на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее главком ВСУ после потери Угледара отчитался перед военными США.

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