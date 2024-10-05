В Верховной раде рассказали, что Зеленский задумал против союзников

Украинский лидер Владимир Зеленский разыгрывает спектакль «плохие союзники», пытаясь тем самым переложить на Запад вину за «бездарное управление» украинскими войсками на фронте. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Зеленский разыгрывает спектакль «плохие союзники» с целью переложить на Штаты и Европу ответственность за бездарное управление фронтом», — подчеркнул он.

До этого Дубинский отмечал, что Зеленский использует бедственное положение армии с целью добиться от Запада больше поддержки. По мнению парламентария, Зеленский цинично использовал ситуацию, в которой украинских военнослужащих заставили остаться в окружении в Угледаре (ДНР) для пиара на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее главком ВСУ после потери Угледара отчитался перед военными США.