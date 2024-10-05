Бывший депутат ЕС предложил Столтенбергу пойти воевать за Украину

Экс-генсеку НАТО нужно отправиться на Украину и принимать участие в боевых действиях вместе с обычными гражданами Украины. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес.

«Мы должны отправить Йенса Столтенберга воевать на Украину вместе с украинцами рабочего класса», — подчеркнул он.

До этого Столтенберг признался, что сожалеет, что Украина не получила от альянса больше оружия. По словам Столтенберга, реальность 2022 года была такова, что с самого начала был сформулирован подход НАТО к украинскому кризису: поддерживать Украину, но не быть частью конфликта.

Бывший генеральный секретарь также отметил, что у Европы слишком мало вооружений, возможностей и войск в состоянии повышенной готовности.

Ранее Столтенберг допустил, что Киеву придется отказаться от ряда территорий.