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Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Путин поздравил педагогов с Днем учителя и призвал их к профессиональному росту

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и заявил о важности создания возможностей для их профессионального роста. Видеообращение Путина с поздравлением опубликовано на сайте Кремля.

«Мы системно обновляем образовательные программы, чтобы ребята получали знания, востребованные в сегодняшнем динамичном, высокотехнологичном мире, развиваем инфраструктуру образования. И конечно, очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов, для максимально широкого применения передовых практик и методик», — подчеркнул глава государства.

Важным инструментом обеспечения такого роста президент назвал конкурсы учительского мастерства, в качестве примера которого он привел проходящий в Москве Всероссийский форум классных руководителей.

До этого политолог Алена Август заявила, что Путин очень внимательно следит за развитием сферы образования.

Ранее центральные улицы Москвы украсили букетами ко Дню учителя.

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