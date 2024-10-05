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Bloomberg узнал о слабом влиянии США на политику Израиля в регионе

Bloomberg: Запад сбит с толку отсутствием влияния на Израиль

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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Действия Израиля на Ближнем Востоке, в том числе ликвидация лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, застали врасплох администрацию президента США Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

По словам политолога Далии Дассы Кей, «красные линии» США уже не так много значат и постоянно пересекаются. Она считает, что Вашингтон мог бы предпринять некоторые шаги, но «лагерь, который, похоже, имеет верховенство в Белом доме, вполне поддерживает многие из израильских инициатив».

Bloomberg отмечает со ссылкой на два источника, что, в то время как в США есть разочарование из-за отсутствия рычагов влияния на близкого союзника, Израиль знает, что у него есть окно перед американскими выборами. Два французских чиновника сообщили, что никакого реального давления на Израиль со стороны США не исходит, особенно когда речь идет о Ливане, и нет стимулов для изменения курса. Другой западный дипломат подтвердил, что союзники Израиля не имеют никакого влияния и просто наблюдают за тем, как разворачиваются события. По его словам, у премьера Биньямина Нетаньяху осталось еще меньше сдерживающих факторов, а его поддержка возросла благодаря военным успехам, тогда как Байден ослаб после выхода из предвыборной гонки.

В то же время некоторые официальные лица в Вашингтоне обеспокоены тем, что Израиль переоценивает ущерб, нанесенный «Хезболле», и недооценивает, насколько серьезным может быть ответ Ирана.

«История находится не на стороне Израиля в том, что касается операции в Ливане. Так что я понимаю сомнения администрации [президента США Джо Байдена] относительно происходящего», — сказала экс-замглавы Госдепа Уэнди Шерман.

По словам знакомых с ситуацией официальных лиц, некоторые союзники по «Большой семерке» (включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) обеспокоены тем, что эскалация напряженности и потенциальные ответные меры Израиля в отношении Ирана могут привести к дальнейшему росту цен на нефть.

1 октября ЦАХАЛ (израильская армия) сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее лидер Ирана раскрыл, почему США хотят сохранить Израиль.

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