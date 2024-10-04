Иран пообещал Израилю более жесткий ответ в случае новой агрессии Тель-Авива

Если Израиль снова совершит что-то против Ирана, то ответ будет асимметричным. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью телеканалу «Россия 24».

«И начальник генштаба Ирана заявил, и командующий силами КСИР, и министр иностранных дел, и даже президент, у них одна позиция: если будет еще какое-то либо действие со стороны Израиля, наш ответ будет жестче», — заявил Джалали.

Издание The Washington Post писало, что иранские ракеты минимум 25 раз поразили военные и разведывательные объекты в Израиле.

4 октября заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави заявил, что Иран нанесет удары по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и газовым месторождениям, если Израиль атакует иранскую территорию.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Позже начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ намерен полностью ликвидировать инфраструктуру ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ранее сообщалось, что США могут ужесточить санкции против Ирана.