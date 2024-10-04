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Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани

Глава информцентра ООН в РФ Кузнецов: генсек ООН поедет в Казань на саммит БРИКС

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Mary Altaffer/AP

Генсек ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. Об этом заявил глава информцентра ООН в России Владимир Кузнецов, передает ТАСС.

«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш», - подчеркнул он.

До этого Гутерриш заявил, что встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если поступит такое предложение.

Кроме того, Гутерриш принял участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоялось в Астане 3–4 июля.

Замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани. Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

Ранее в ООН заявили об угрозе СМИ со стороны ряда стран.

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