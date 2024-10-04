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Лавров обсудил с коллегами из Абхазии и Южной Осетии мирный план по Украине

МИД: Лавров обсудил с главами МИД Абхазии и Южной Осетии мирный план по Украине

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил своим коллегам из Абхазии и Южной Осетии Сергею Шамбе и Ахсару Джиоеву основные положения инициативы президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«Сергей Лавров разъяснил коллегам содержание инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина по политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении.

В российском межполитическом ведомстве добавили, что министр иностранных дел РФ информировал об усилиях по трансформации системы международных отношений, напоминая о движении в сторону многополярности.

Кроме того, Лавров рассказал о приоритетах председательства России в БРИКС, а также о подходах по другим актуальным глобальным и региональным вопросам мировой повестки.

В МИД РФ отметили, что дискуссия проходила в рамках союзнических отношений, в теплой и дружественной атмосфере. Главы дипломатических ведомств выразили удовлетворение динамичным характером развития связей.

До этого сообщалось, что в Москве 4 октября пройдет заседание по Афганистану, в котором примут участие представители движения «Талибан» (организация запрещена в России). Помимо этого на полях мероприятия Лавров встретится со своим афганским коллегой для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества Москвы и Кабула.

Ранее в МИД оценили возможность быстро снять террористический статус с талибов.

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